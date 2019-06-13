На территории спортивно-развлекательного комплекса «Игора Драйв», который находится под Санкт-Петербургом, продолжается строительство мото- и автотрасс.

Появились первые фото строительства, благодаря которым стало примерно понятно, какой будет конфигурация автодрома.





Напомним, ранее сообщалось, что в скором будущем на базе комплекса будут открыты сразу десять новых трасс: они будут предназначаться для проведения как любительских, так и международных соревнований. Также начнут работу школы мотокросса, картинга и контраварийного вождения.

В роли архитектора комплекса выступил немецкий специалист Герман Тильке, который отвечал за постройку многих известных автодромов. Архитектор отметил, что уникальность петербургского комплекса заключается в объединении самых разных трасс, на которых можно проводить гонки различного уровня.