Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин высказался о ситуации с имиджем организации, а также призвал тренеров сборной публично говорить на тему допинга.

Слова Шляхтина цитирует сайт телеканала «Матч ТВ». По мнению главы ВФЛА, тренеры должны помочь федерации в вопросе публичности освещения допинговых проблем. «Главный тренер не даёт интервью о борьбе с допингом. Вы, как тренеры, как специалисты, не рассказываете, что вот это и вот это сделали». — сказал Шляхтин, добавив, что следующие два-три месяца будут очень важны с точки зрения культуры.

«А мы что делаем? Мы мочим, блин, федерацию! По полной программе! Больше мы ничего не умеем делать!», — резко высказался глава ВФЛА. «Давайте замочим её! И раскатаем, и придёт другой, и всё будет хорошо!», — заключил Шляхтин.

Напомним, с 2015 года ВФЛА исключена из состава международной федерации легкой атлетики за допинговые проблемы.