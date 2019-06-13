Сергей Мишкин, спонсор российского баитлониста Евгения Гараничева, объяснил, почему спортсмен до сих пор не подписал контракт с СБР.

Мишкин заявил, что Гараничев не отказывался подписывать соглашение. Всё дело в том, что спортсмена не было на сборе в Белокурихе, где остальные члены сборной России подписали контракты. Спонсор добавил, что Гараничеву не отправляли договор.

«Сейчас он в Чайковском совершенно спокойно его подпишет», — заявил Мишкин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Гараничев является единственным спортсменом сборной России, который до сих пор не подписал контракт с СБР. Тренер Максим Кугаевский уверен, что проблемы нет и соглашение вскоре будет подписано, однако руководство СБР утверждает, что спортсмен принципиально отказывается от договора.