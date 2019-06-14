Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым футболистом лиги MLS в сезоне-2019/20, а также в истории чемпионата. Об этом сообщает официальный сайт ассоциации игроком MLS.

За следующий год в «Лос-Анджелес Гэлакси» футболист заработает 7,2 миллиона долларов. Швед прорвался на первую строчку рейтинга, заняв 25 место в прошлом сезоне (1,5 миллиона долларов). Ранее самым высокооплачиваемым футболистом лиги был итальянский нападающий «Торонто» Себастьян Джовинко. Его оклад в клубе составлял 7,1 миллиона.

Ибрагимович опередил таких легенд европейского футбола, как Бастиан Швайнштайгер и Уэйн Руни. Немец получает в «Чикаго Файр» 5,6 миллиона долларов в год, зарплата англичанина в «Ди Си Юнайтед» составляет всего 3,5 миллиона долларов.

Ибрагимович перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси» в 2018 году из «Манчестер Юнайтед».