Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин высказал свое мнение, какого наказания заслуживают Александр Кокорин и Павел Мамаев за участие в двух драках в центре Москвы.

В интервью газете «Аргументы и факты» Юрий Семин заявил: «Если хотите знать мое отношение к этой ситуации, то максимум, чего они заслуживают, — 15 суток». По мнению специалиста, потерпевшие в этой истории — Виталий Соловчук, Денис Пак и Сергей Гайсин могли бы красиво закончить эту историю, принеся пользу обществу. «Не пытаться всеми силами упечь футболистов в колонию, а взять бы и направить деньги за моральный ущерб в детские дома», — предложил возможный исход событий Семин.

Напомним, сегодня, 13 июня, Мосгорсуд рассматривает жалобу адвокатов на приговор фигурантам дела о двух драках в центре Москвы, фигурантами которого являются Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины, а также Александр Протасовицкий.