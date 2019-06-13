Канадский нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райли прокомментировал игру российского форварда команды Ивана Барбашева. Слова игрока приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

По мнению О’Райли Барбашев похож на швейцарский нож, поскольку умеет делать абсолютно все. «Он честно относится к рабочему процессу и не ищет легких путей. У него есть способность изматывать соперника», — заявил канадец, добавив, что Барбашев также хорошо играет в меньшинстве, а также имеет хорошие навыки забрасывания шайб

«Вся штука в том, что он может играть в любом звене — первом, втором, третьем, десятом. Его потенциал огромен», — заключил О’Райли.

Напомним, сегодня, 13 июня «Сент-Луис» завоевал первый в своей истории Кубок Стэнли, обыграв в седьмом матче финальной серии «Бостон Брюинс» со счетом 4:1.