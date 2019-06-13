Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева лишила болельщиков возможности оставлять комментарии под своими публикациями.

Дело в том, что ранее спортсменка подверглась атаке хейтеров. 12 июня фигуристка опубликовала пост, в котором поздравила соотечественников с Днём России. Однако на картинке, которую выложила Медведева, были перепутаны цвета российского триколора. Несмотря на то, что спортсменка быстро исправилась, болельщики успели заметить её ошибку и оставили множество негативных комментариев.

Хейтеры вспомнили о том, что Медведева живет в Канаде и обвинили фигуристку в предательстве. После этого спортсменка закрыла доступ к комментариям.

Напомним, Медведева тренировалась у Этери Тутберидзе, однако после Олимпийских игра в Пхенчхане приняла решение переехать в Торонто, чтобы начать работу под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.