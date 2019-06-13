Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев выступил на судебном заседании по поводу обжалования приговора.

«По поводу улыбок… в этой ситуации, я считаю, может победить только добро», — заявил Мамаев. Футболист подчеркнул, что они извинились перед пострадавшими, и выразил мнение, что никто не может упрекать их в лохом поведении. Спортсмен осудил СМИ, которые пишут, что футболисты приезжают на суд и улыбаются.

«Ваша честь, нам что, плакать?», — сказал Мамаев и добавил, что из сложившейся ситуации надо выходить с помощью добра.

Футболист также рассказал, что им с Александром Кокориным приходили тысячи писем, в которых были как позитивные, так и негативные пожелания.

Напомним, Кокорин и Мамаев являются фигурантами по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли 8 октября 2018 года. Потерпевшие Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин на заседание суда не явились, выразив нежелание присутствовать на слушании.