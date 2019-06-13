Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин выступил на судебном заседании по поводу обжалования приговора.

Футболист попросил судью дать ему возможность исправиться и доказать, что он не преступник. Спортсмен подчеркнул, что не менял свои показания с самого начала судебного разбирательства и помогал следствию, предоставляя всю необходимую информацию.

«Если есть шанс, дайте исправиться, доказать, что мы не преступники, чтобы не отправляться непонятно куда, заниматься непонятно чем», — сказал Кокорин.

Напомним, Кокорин и Мамаев являются фигурантами по делу о двух драках в центре Москвы, которые произошли 8 октября 2018 года. Потерпевшие Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин на заседание суда не явились, выразив нежелание присутствовать на слушании.