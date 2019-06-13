Российский теннисист Карен Хачанов вылетел с турнира ATP в Штутгарте (Германия). Спортсмен не сумел пробиться в четвертьфинал, в матче второго круга проиграв представителю Италии Маттео Берреттини. Поединок завершился в двух сетах 4:6, 2:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут, за это время россиянин четыре раза подал навылет, совершил две двойные ошибки и не взял ни одного гейма на подаче соперника. На счету итальянца пять эйсов, три двойные ошибки и три брейка.

За выход в полуфинал Берреттини предстоит поспорить с представителем США Денисом Кудлой, который одержал верх над французом Гаэлем Монфисом.