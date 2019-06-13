В Московском государственном суде завершилось апелляционное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Суд отказался изменять меру пресечения и оставил её прежней. Таким образом, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл получили полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий — год и пять месяцев. Срок отбывания наказания — с 13 июня 2019 года.

Напомним, обвиняемые являются фигурантами по делу о двух драках в центре Москвы. Потерпевшие Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин на заседание суда не явились, выразив нежелание присутствовать на слушании. Мама, отчим и подруга Кирилла Кокорина расплакались в зале суда.

Напомним, на заседание также прибыли дети Мамаева, которые не видели отца с октября, но их не пустили в зал суда.