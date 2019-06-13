Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, сколько допинг-проб будет взято в ходе Европейских игр.

«Порядка 1000 заборов крови и мочи будет взято во время соревнований в Минске, — сказал Поздняков, слова которого приводит Sport24. -Забор будет проводится сотрудниками лаборатории, находящейся в Австрии».

Напомним, Европейские игры будут проходить в Минске в период с 21 по 30 июня.

Торжественные проводы российской команды состоятся 16 июня. «Знаменосцем нашей делегации на церемонии открытия II Европейских игр станет семикратный чемпион мира по самбо Артём Осипенко», — гласит сообщение на сайте Олимпийского комитета России.

Отмечается, что сборную России в Минске будут представлять 225 спортсменов, в число которых входит пять олимпийских чемпионов: Адбулрашид Садулаев и Наталья Воробьёва, Алексей Алипов, Анастасия Максимова и Мария Толкачёва.