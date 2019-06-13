Адвокат Андрей Ромашов, представляющий интересы футболиста Александра Кокорина, прокомментировал решение Мосгорсуда оставить меру пресечения прежней.

«Будем обжаловать во всевозможные инстанции: кассационный суд, верховный суд, ЕСПЧ, — заявил Ромашов, слова которого приводит Sport24. — Не подавали заново, потому что ожидали, а вдруг случится чудо, но его так и не случилось».

Правозащитник подчеркнул, что обвиняемые не рассчитывали выйти на свободу, однако была надежда на то, что часть срока скостят.

Напомним, по решению суда Александр Кокорин и его младший брат Кирилл приговорены к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — к году и пяти месяцам. На сегодняшнем заседании не присутствовали пострадавшие Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин.