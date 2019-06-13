Владимир Тарасенко первым из бывших хоккеистов СКА взял Кубок Стэнли. Конечно, истинным питерским армейцем его можно назвать с натяжкой. Воспитанник «Сибири» Тарасенко отыграл за СКА два кусочка – вторую часть сезона 2011/2012 и первую часть следующего сезона, которые все российские хоккеисты начинали в России из-за локаута в НХЛ.

Тарасенко играл в СКА недолго, но ярко: 16 очков в 15 играх первого сезона. 32 очка за 31 игру в сезоне втором, когда Тарасенко разрывал КХЛ в тройке с Ковальчуком и Тихоновым. После локаута Тарасенко уехал в «Сент Луис» – как оказалось, успешно и надолго. Владимир первым задал этот тренд: хочешь заиграть в НХЛ — переходи в СКА. Там если будешь играть успешно, отправишься за океан и заиграешь.

Следом за Тарасенко и Бобровским вместе такой трюк провернули Панарин, Дадонов, Бучневич. Кейсы Яковлева и Шипачева оказались куда менее успешны. Посмотрим, как получится у свежих примеров – Гусева, Гаврикова, Шестеркина и Мальцева.

Последний, к слову, нарушил главное правило: прежде чем уезжать, сначала нужно показать себя в СКА. Михаил Мальцев, который в прошедшем сезоне впервые начал попадать в состав СКА, при этом больше попадая «под ротацию», отправился в «Нью Джерси» и теперь рискует затеряться в фарм-клубе. В противовес ему поступил Павел Подкользин: имея возможность уехать, он выбрал трехлетний контракт со СКА и ни капельки об этом не жалеет. Посмотрим, какой кейс из этих двух талантов, окажется успешнее на дистанции.

СКА – это лучший трамплин перед тем, как покорять НХЛ. Но на сегодня даже петербургский клуб не может удержать лучших русских игроков. Мечта играть в НХЛ таится у всех ребят с детства. Именно там лучший хоккей, там играют лучшие хоккеисты мира. Любой амбициозный игрок, а в СКА других не держат, имеет карьерную цель – заиграть в НХЛ.

Сейчас уровень НХЛ превосходит КХЛ, прежде всего, в репутации. Мы видим, что если российский хоккеист, скажем, стабильно играет в НХЛ, то тренеры сборной России предпочтут ему любого игрока из КХЛ. Стоит парню из континентальной лиги уехать за океан, как его реноме в глазах специалистов возрастает многократно.

Хотя если брать чистый хоккейный навык, разница между лигами не столь огромна. Это вполне показал минувший чемпионат мира – сборная Финляндии с двумя игроками НХЛ взяла золото, перешагнув через сотканные из игроков НХЛ составы Швеции, России и Канады.

По-хорошему, между двумя лигами напрашивается какая-нибудь суперсерия – матч обладателей Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. По паре игр на обоих сторонах света и на разных площадках. Это было бы зрелищное шоу и вполне объективное мерило – чья лига круче? Но, увы, плотность мирового хоккейного календаря сейчас такова, что это можно сделать только в конце лета. А в это время форма команд далека от идеала.

Впрочем, руководство двух лиг может что и придумает. Инициатива должна быть от КХЛ – как только континентальная лига почувствует силу, можно пытаться договариваться.