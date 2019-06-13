Союз биатлонистов России (СБР) сообщил о запуске новой версии официального сайта.

Новый сайт будет работать по адресу new.biathlonrus.com. Как сообщает СБР, до 1 августа он будет работать в тестовом режиме, чтобы пользователи привыкли к новому интерфейсу.

Отмечается, что новая версия является более современной и адаптирована для мобильных устройств. «Мы очень надеемся, что новую версию сайта оценят и простые болельщики и те, кому придется с ним работать», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также сообщение гласит, что уже работают все аккаунты СБР в социальных сетях, где пользователи могут оставлять свои пожелания и комментарии по работе сайта.