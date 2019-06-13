Супруга бывшего вратаря СКА и сборной России, а ныне тренера вратарей СКА Максима Соколова убита под Петербургом.

Сообщается, что на в произошедшем причастен старший сын тренера — 18-летний голкипер СКА-1946, которого также зовут Максим. За помощью к соседям побежал младший сын Соколова, кричавший, что его брат сошел с ума и убивает матч.

Сам Максим, по всей видимости, пробовал сделать суицид — он находился рядом с матерью с порезами шеи. У Ирины было перерезано горло. Соколова-младшего госпитализировали в больницу.

В данный момент сотрудники полиции и СКА восстанавливают картину происшествия в доме тренера СКА.

Соколов выступал за СКА в конце 90-х-начале 2000-х годов. В составе сборной России он становился серебряным призером чемпионата мира 2002 года. В Ледовом дворце поднят вымпел с игровой джерси Соколова.