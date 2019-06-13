Адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла выразила мнение, что на решенме суда по делу ее подзащитных повлияло необъективное освещение событий со стороны журналистов.

Стукалова подчеркнула, что по три раза в день по всем федеральным каналам показывали одни и те же кадры с подтекстом, что зажравшиеся футболисты позволили учинить драку, беспричинно пристать к человеку и его избить.

Всё это было в ожесточённой форме, а на поверку — лёгкие телесные, один сломанный нос и больше ничего. Я уже молчу, что Протасовицкий просто ни за что сидит. Есть же экспертизы, если бы действительно били ногами, на теле что-то было бы, но нигде ни синяка», — приводит слова Стукаловой «Чемпионат».

По мнению адвокат, если бы такого негативного ажиотажа вокруг них не было, то все было бы нормально. Такие репортажи, по словам Стукаловой, ориентируют мнение общества.

Напомним, по решению суда Александр Кокорин и его младший брат Кирилл приговорены к полутора годам колонии общего режима, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — к году и пяти месяцам.