«Зенит» интересуется центральных хавбеком испанского «Бетиса» Виктора Камараса, — сообщает Sport 24.ru.

Футболист начинал карьер в «Леванте», затем играл в аренде в «Алавесе». Два года назад он перешел в «Бетис», подписав контракт на пять лет..

Минувший сезон 25-летний игрок выступал в аренду за «Кардифф Сити». За 32 матча АПЛ он забил пять мячей и выполнил четыре голевые передачи. Также Камарас сыграл один матч в Кубке английской лиги. На счету Камараса четыер встречи за молодежную сборную Испании.

Напомним, «Зенит» также заинтересовался приобретением центрального защитника итальянского «Торино» Лянко Войновича.