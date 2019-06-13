Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов следующий сезон также проведет в «Крыльях Советов». По информации Sport24, Фланговый 34-летний хавбек продлит соглашение с самарским клубом на один год.

Напомним, что Самедов перебрался в «Крылья Советов» зимой, после того, как от него отказался московский «Спартак». Полузащитник подписал контракт до конца сезона, изначально подразумевая сесть за стол переговоров после окончания чемпионата.

В минувшем сезоне Самедов сыграл 21 матч, в котором отметился четырьмя голевыми передачами. «Крылья Советов» сохранили место в РПЛ, победив в переходных матчах «Нижний Новгород».

Отметим, что ранее Самедову не предлагали контракт, поскольку было непонятно, сохранит ли «Крылья Советов» прописку в РПЛ.