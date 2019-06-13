Жена тренера СКА Максима Соколова была убита их старшим сыном Максимом. Стали известны детали произошедшего. Как сообщает телеграм-канал «Baza», младший сын Соколова 15-летний Арсений слушал музыку, когда к нему в комнату вошел брат Максим — старший сын в семье Соколовых. «Сейчас я тебя убью», — буднично сказал хоккеист СКА-1946.

Арсению удалось вырваться: он выбежал из коттеджа, находящегося в поселке Романовка во Всеволожском районе Ленинградской области, и, прибежав к соседям, начал кричать, что его старший брат сошел с ума и убивает маму. Все вместе ринулись обратно в дом Соколовых. Там уже лежали два тела — мертвое, супруги Соколова Ирины (у нее было перерезано горло) и живое, 18-летнего Максима, истекающего кровью от порезов — вероятно, он пытался покончить с собой.

Увидев мать, Арсений попытался добить брата — выхватил нож и несколько раз ударил им в грудь Максима. Старший брат выжил — сейчас он находится в реанимации. Сам Арсений находится в состоянии шока.

Максим Соколов-старший работает в СКА тренером вратарей. 20 лет назад он выступал за СКА и был одним из лучших голкиперов Суперлиги. В составе сборной России он становился вице-чемпионом мира 2002 года.