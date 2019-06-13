В Екатеринбурге прошло вручение боксерских наград на открытии Международного боксерского форума.

Некогда абсолютный чемпион мира Александр Усик получил награду «Легенда бокса» как лучший боксер 2018 года.

В прошлом году Усик был победителем первого сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В финале он одолел финала россиянина Мурата Гассиева.

Усил являлся абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. В данной категории 32-летний Усик боксер произвел защиту титула в поединке с британцем Тони Беллью. После этого украинский боксер перешел в тяжелый вес.

Сейчас Александр Усик готовится к дебюту в новой весовой категории — супертяжелый вес. От титулов чемпиона мира по версии WBO, WBA и IBO ему пришлось отказаться и вернуть чемпионский пояс.

Недавно Усик отметил, почему отказался от боя с Поветкиным.