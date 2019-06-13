В семье бывшего вратаря СКА Максима Соколова произошла трагедия — его старший сын убил мать, а после чего пытался покончить с собой. В связи с произошедшим СКА выпустил заявление.

В сообщении, которое приведено в твиттере клуба, говорится, что по факту случившегося работает следствие, а предметные комментарии со стороны клуба будут только после окончания следственных действий.

«Хоккейный клуб СКА соболезнует Максиму Соколову и его семье и окажет всестороннюю помощь», — говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Максим Соколов-младший также играет в хоккей, выступая за петербургский «СКА-1946». Молодой человек находится в реанимации.

Максим Соколов выступал за СКА 20 лет назад, будучи одним из лучших вратарей Суперлиги. В 2002 году он стал вице-чемпионом мира в составе сборной России.