Московский ЦСКА приблизился к полноценному трансферу с английским «Эвертоном» касательно выкупа хорватского полузащитника Николы Влашича. По утверждению «Чемпионата», московские армейцы могут объявить о полноценном переходе Влашича после молодежного чемпионата Европы, на которому полузащитник играет за сборную Хорватии.

Влашич был арендован у «Эвертона» летом прошлого года на один сезон. В 25 встречах РПЛ минувшего сезона 21-хавбек забил пять голов и сделал пять результативных передач. В Лиге Чемпионов в активе Влашича три мяча и две голевых передачи в шести матчах.

Ранее проходила информация о возможном переходе в турецкий «Бешикташ».

В минувшем чемпионате занял 4-е место и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.