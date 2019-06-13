Супруга нападающего «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко Яна опубликовала в инстаграме фотографию с сыном хоккеиста, который родился пять дней назад. Мальчика положили в свежевыигранный трофей НХЛ Кубок Стэнли..

В решающем матче плей-офф НХЛ «Сент-Луис» победил в серии с «Бостоном»со счетом 4-3. В седьмом матче «блюзмены» выиграли 4:1 в гостях. «Сент Луис» выиграл главный трофей НХЛ впервые в своей истории. Примечательно, что по ходу регулярного чемпионата «Сент Луис» занимал последнее место в лиге, спровоцировав смену тренера. .

Тарасенко в 26 матчах плей-офф забил 11 голов и сделал шесть голевых передач. Он стал первым из бывших игроков СКА, кто завоевал Кубок Стэнли.