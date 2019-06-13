Предпоследняя игра сборной России в рамках отбора на чемпионат Европы по гандболу 2020 в итальянском Бусто-Арсицио завершилась победой команды Эдуарда Кокшарова. Соперниками россиян была сборная Италии, которую подопечные Эдуарда Кокшарова обыграли еще в октябре с разгромным счетом – 34:20. Сейчас итальянцы оказали более достойное сопротивление. Итоговый счет встречи — 30:23 в пользу российской команды.

Таким образом, гандболисты России обеспечили себе путевку на Евро-2020. Команда Кокшарова занимает второе место после пяти встреч седьмой группы. Итальянцы, проиграв россиянам, отстали на три очка и потеряли шансы на участие в чемпионате Европы.

Заключительная игра отборочного цикла континентального первенства состоится 16 июня в Петербурге. Встречать в северной столице будут гандболистов из Словакии. Игра начнется в 19.00.