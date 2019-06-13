Комментатор Геннадий Орлов попрекнул «Зенит» в том, что с капитаном команды Александром Анюковым попрощались без должной помпы.

По словам Орлова, перед последним матчем РПЛ с «Енисеем» Анюкову сказали, что сегодня он выходит в последний раз. Как отмечает Орлов, для Анюкова это было ушатом холодной воды.

«А на самом деле, конечно, это можно было подготовить. Пиар-команда тут не сработала. И Луиша Нету более громко провожали, чем Александра Анюкова, в этом матче», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».

36-летний Анюков играл за «Зенит» с 2005 года. Он выиграл с клубом пять чемпионских титулов (в 2007, 2010, 2012, 2015 и 2019 годах).

Заключительный матч Анюков проходил в Петербурге 26 мая. «Зенит» обыграл «Енисей» со счетом 4:1. Теперь Анюков должен получить место в структуре клуба, хотя планировал поиграть еще один сезон.