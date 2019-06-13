Казанский «Рубин» уволил всех тренеров, которые работали в штабе Курбана Бердыева, уволенного чуть более недели назад из клуба. По обоюдному согласию стороны расторнуты контракты с тренерами Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым. Больше всех из них в казанском клубе проработал Уразсахатов, пробывший в Казане 14 лет. Мацюра отработал десять лет. Кулаев — три года

По взаимному согласию сторон расторгнуты контракты с Александром Мацюрой, Якубом Уразсахатовым и Владимиром Кулаевым. Уразсахатов проработал в казанском клубе более 14 лет, Мацюра — 10 лет, Кулаев — 3 года.

Напомним, что по итогам встречи с руководством «Рубина» Бердыев принял решение покинуть клуб. Бердыев возглавлял «Рубин» 14 с половиной лет с перерывом на работу в «Ростове». В общей сложности Бердыев сыграл с «Рубином» 553 матча.

Исполняющим обязанности главного тренера «Рубина» сейчас является Роман Шаронов. В штаб бывшего футболиста «Рубина» и сборной России вошли Олег Кузьмин, Сергей Козко и Хавьер Нойя.