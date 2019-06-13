Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Сент-Луис» Тарасенко и Барбашева выиграл Кубок Стэнли

Второй год подряд главный трофей НХЛ выигрывает команда с российскими хоккеистами в составе. В прошлом году это был «Вашингтон» с Овечкиным, Кузнецовым и Орлов, в этом «Сент Луис» с Тарасенко и Барбашевым. «Блюзмены» обыграли «Бостон» в седьмом матче серии со счетом 4:1 и впервые в истории клуба взяли престижный трофей.

Суд отказался менять наказание Кокорина и Мамаева — футболисты остаются в тюрьме

В Московском государственном суде состоялось апелляционное слушание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Итог — аппеляция отклонена. Решение суда не изменено. Суд оставил прежней меру пресечения футболистов. Ребята отправляются в колонию. Таким образом, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл получили полтора года колонии общего режима, Павел Мамаев и друг компании Александр Протасовицкий — год и пять месяцев. Срок отбывания наказания — с 13 июня 2019 года.

В семье бывшего вратаря СКА Максима Соколова случилась трагедия

Убита жена тренера вратарей СКА Максима Соколова. В произошедшем подозреваются сыновья экс-голкипера — Арсений и Максим. Сначала подозревался старший сын Максим, но следователи также рассматривают вариант, что это мог сделать младший сын. СКА выразил соболезнования Соколову и пообещал оказать всестороннюю помощь.

Российские гандболисты обыграли Италию и вышли на Евро-2020

Предпоследний матч сборной России в отборочном турнире на чемпионат Европы 2020, проходивший в итальянском Бусто-Арсицио, завершилась победой команды Эдуарда Кокшарова. Россия уверенно обыграла хозяев итальянцев со счетом 30:23. После этой победы россияне обеспечили себе место на Евро. Последний матч в отборе Россия сыграет 16 июня в Петербурге против сборной Словакии.