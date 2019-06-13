Новобранец «Реала» бельгиец Эден Азар рассказывал, что интересовался у Луки Модрича по поводу десятого номера, не уступит ли он десятку. Полузащитник сборной Хорватии ответил отказом.

Именно Модрич выступает под десятым номером в «Реале». Азар ранее играл под десяткой в «Челси».

Сегодня состоялась презентация Азара на стадионе «Сантьяго Бернабеу», где собралось 50 тысяч зрителей. Азар появился в футболке без номера, однако ранее сообщалось, что он будет играть под седьмым номером, под которым играл Криштиану Роналду.

«Я хотел десятый номер, но Модридч не дал. Мне нужно найти другой номер, но сейчас это не самое главное. Главное — играть в этой футболке, с этой эмблемой», — цитирует Азара Goal.

Азар официально стал игроком «Реала» 7 июня. В минувшем сезоне 27-летний хавбек отыграл во всех турнирах 51 матч, забил 19 голов и отдал 16 голевых передач.