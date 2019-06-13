В Перудже на стадионе «Пала-Эванджелисти» состоялся волейбольный матч между сборными России и Италии. Встреча проходила в рамках четвертого тура предварительного этапа Лиги наций среди женских команд и завершилась победой хозяев со счетом 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-21). Россияне выиграли первую партию, однако в дальнейшем уступили в трех сетах подряд.

До этого команда Вадима Панкова имела две победы подряд: были обыграны сборные Южной Кореи и Болгарии. Но в целом выступала неудачно — девяти матчах россиянки проиграли восемь раз.

Лишь в первом туре Россия обыграла сборную Китая, а в дальнейшем уступила Доминиканской республикеЮ Бразилии, Турции, Германии, Японии, Сербии, Польше и Бельгии.

В предварительном этапе Лиги наций участвуют шестнадцать сборных, которые играют по круговой системе. Проиграв Италии, Россия лишилась шансов на выход в «финал шести» турнира. Завтра сборная России сыграет с Польшей.

Матчи пятого этапа с участием россиянок состоятся в Екатеринбурге. Россиянки 18 июня сыграют с США, 19-го — с Таиландом, 20-го — с Нидерландами.