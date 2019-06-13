Экс-наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал, что возьмет паузу в своей тренерской карьере. Итальянец не будет тренировать в следующем сезоне.

По словам Аллегри, такой перерыв ему понадобится, чтобы перезарядить батареи и привести в порядок свою личную жизнь. Тренер хочет вновь почувствовать любовь своей семьи, детей и друзей.

— В последние 16 лет я словно был в блендере. Приходилось жертвовать временем, которое я мог провести с семьей и друзьями, — приводи слова специалитса Football Italia.

Аллегри добился того, что вместе с «Ювентусом» пять раз побеждал в чемпионате Италии, четыре раза брал Кубок страны, два раза — Суперкубок Италии. Также «Ювентус» дважды доходил до финала Лиги чемпионов.