Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Отмечается, что это произойдет сегодня, 14 июня.

На данный момент стоимость нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина оценивается в 7,5 миллионов евро. Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев стоит 4 миллиона.

Напомним, накануне Мосгорсуд рассмотрел жалобы на приговор Кокорина и Мамаева, однако отказался менять меру пресечения. Таким образом, Кокорин и его младший брат Кирилл получили полгода колонии общего режима, Мамаев и общий друг компании Александр Протасовиций — год и пять месяцев. В счёт идёт и то время, что задержанные провели в СИЗО.

На вчерашнем заседании не присутствовали пострадавшие Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин.