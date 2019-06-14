Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о своих предпочтениях в футболе.

Спортсмен сообщил, что ему нравится «Ливерпуль», матч которого он смотрит с детства. Нурмагомедов отметил, что сейчас у «Ливерпуля» собралась хорошая команда. «Я смотрел все матчи Лиги чемпионов с участием «Ливерпуля», — заявил Хабиб. — Но я сам большой фанат «Реала».

Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, в финальном матче обыграв «Тоттенхэм Хотспур». Летом команде предстоит встретиться с «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. «Челси» является победителем Лиги Европы.

Когда «Ливерпуль» вышел в финал турнира, Нурмагомедов посвятил команде пост в «Инстаграме». «Если у вас нет духа, тогда они идут к вам», — написал Хабиб.

В полуфинале «Ливерпуль» встречался с «Барселоной», в первом поединке каталонцы выиграли со счётом 3:0. Однако в ответной встрече подопечным Юргена Клоппа удалось разгромить сине-гранатовых со счётом 4:0 и выйти в решающую стадию турнира.