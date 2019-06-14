Лондонский «Челси» и туринский «Ювентус» приблизились к подписанию соглашения о переходе главного тренера Маурицио Сарри.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, сторонам удалось достичь принципиальной договорённости. «Ювентус» согласился выплатить лондонцам компенсацию, в которую будет входить фиксированная сумма и бонусы за достижение определенных целей. На данный момент спортивный директор итальянского клуба занимается согласованием последних деталей.

О том, что Сарри покидает «Челси», может быть официально объявлено уже сегодня, 14 июня.

Под руководством Сарри «Челси» выиграл Лигу Европы и вышел в групповой этап Лиги чемпионов на следующий сезон. Предполагается, что вместо него будет назначен экс-игрок клуба Фрэнк Лэмпард.