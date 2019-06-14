Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух рассказал о своем отношении к Евгении Медведевой и другим лидерам российского фигурного катания.

«Когда мы говорим, что Женя Медведева – явление, то это не значит, что все остальные – не явление», — заявил Авербух в интервью YouTube-каналу Елены Родиной. Хореограф призвал реагировать на подобные слова адекватно. «И Алиночка Загитова явление, конечно, и девчонки которые сейчас будут – Трусова, Щербакова», — сказал специалист и добавил, что у каждого может быть свой фаворит.

Авербух выразил надежду, что ко всем спортсменам будут относиться с огромным уважением. «Если вы болеете за своих, то это не значит, что надо ненавидеть соперников», — сказал хореограф.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, Загитова — олимпийской чемпионкой.