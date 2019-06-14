Руководство футбольного клуба «Барселона» по-прежнему заинтересовано в приобретении 19-летнего защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. На игрока также претендуют французский «Пари Сен-Жермен» и итальянский «Ювентус».

Примечательно, что каталонский клуб готов предложить де Лигту гораздо менее выгодные условия, чем «ПСЖ» и «Ювентус». «Барселона» согласна предоставить голландцу годовой оклад в размере 6 миллионов евро, в то время как туринцы готовы платить 10 миллионов, а «ПСЖ» — 12.

Ранее сообщалось, что де Лигт склоняется к переходу в «ПСЖ». О том, что де Лигт стал трансферной целью французского клуба, впервые стало известно 6 июня. Также сообщалось, что на Де Лигта претендует «Манчестер Юнайтед». Английский клуб мог приобрести защитника перед началом нынешнего сезона, но не сделал этого, потому что представители «красных дьяволов» посчитали, что футболист сильно прибавит в весе.