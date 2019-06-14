Российский фигурист Дмитрий Алиев сообщил, что старается не прислушиваться к чужому мнению, даже если оно принадлежит его близким людям.

«Я редко к кому-то прислушиваюсь, даже к тем, кого уважаю и люблю, — написал Алиев на своей странице в «Инстаграме». — Если будешь делать так, как тебе говорят, то потеряешь себя». Примечательно, что через 20 минут после этого спортсмен удалил публикацию.

Напомним, в минувшем сезоне Алиев выступил неудачно и не смог отобраться в состав российской команды на главные старты. Начало соревновательного года тоже прошло не очень успешно — фигурист не попал в финал серии Гран-при.

Ранее спортсмен рассказал о причинах своего спада и заверил болельщиков, что самое сложное позади — теперь фигурист с новыми силами готовится к следующему сезону.