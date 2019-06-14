Итальянский фигурист Маттео Риццо сообщил, что намерен провести летний сбор в группе канадского специалиста Брайана Орсера.

Спортсмен отметил, что соревновательный сезон для него начнется на турнире Lombardia Trophy. «Думаю, что новый опыт в Канаде даст мне много энергии и мотивации для следующего сезона», — сказал фигурист и добавил, что 70 процентов тренировок при этом всё равно будут проходить в Италии.

Напомним, Маттео Риццо является бронзовым призёром чемпионата Европы 2019 года. На континентальном первенстве 20-летний спортсмен пропустил вперёд лишь испанца Хавьера Фернандеса и россиянина Александра Самарина. Кроме того, спортсмен одержал победу на зимней Универсиаде, которая состоялась в Красноярске в 2019 году.

Фигурист тренируется под руководством своего отца Вальтера Риццо.