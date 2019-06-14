Сергей Мишкин, спонсор российского биатлониста Евгения Гараничева, рассказал, почему со спортсменом часто происходят различные казусы.

«Это лишь в этом году была такая череда: то он на старт опоздал, то лишний круг пробежал», — приводит слова Мишкина «Матч ТВ». Спонсор отметил, что такие ситуации возникают из-за невнимательности спортсмена, и пояснил, что в биатлоне необходимы не только физические, но психологические тренировки.

» Да, он такой — не всегда бывает сосредоточенным, — заявил Мишкин. — Евгений — парень хороший, добрый, но есть минусы, над которыми надо работать».

напомним, ранее спонсор внёс ясности в конфликт Гараничева с СБР. Мишкин пояснил, что никакой проблемы с подписанием контракта не существует — биатлонист находится на сборе в Чайковском, где выполнит все необходимые процедуры.