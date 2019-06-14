Бельгийский полузащитник Эден Азар, недавно присоединившийся к «Реалу», поцеловал эмблему своего нового клуба во время презентации.

Видео момента было опубликовано в «Твиттере» «Реала». Игрок продемонстрировал данный жест по просьбе болельщиков. «Болельщики «Реала» попросили Эдена Азара поцеловать эмблему клуба. И он сделал это!» — гласит сообщение пресс-службы мадридского клуба.

Напомним, презентация Азара в качестве игрока «Реала» состоялась вчера, 13 июня. На мероприятие пришли около 50 тысяч болельщиков. Трансфер бельгийца обошелся мадридцам в 100 миллионов евро, контракт будет действовать на протяжении пяти сезонов.

Также стало известно, что Лука Модрич не захотел отдавать Азару десятый номер. Скорее всего, игрок будет выступать под номером 7, который раньше принадлежал Криштиану Роналду.