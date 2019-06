Бельгийский полузащитник Эден Азар, недавно присоединившийся к «Реалу», поцеловал эмблему своего нового клуба во время презентации.

Видео момента было опубликовано в «Твиттере» «Реала». Игрок продемонстрировал данный жест по просьбе болельщиков. «Болельщики «Реала» попросили Эдена Азара поцеловать эмблему клуба. И он сделал это!» — гласит сообщение пресс-службы мадридского клуба.

😘 The #RMFans ask for @hazardeden10 to kiss the badge… AND HE DOES! #WelcomeHazard | #HalaMadrid pic.twitter.com/3ioqxJvTSm

— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 13, 2019