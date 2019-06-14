Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поделился мнением по поводу того, стоит ли проводить бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

«Будет ли интересен реванш, если Конор вернётся? Если он этого заслужит, то да, — сказал Нурмагомедов в эфире BT Sport. — Но прямо сейчас мне это не интересно».

Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором 6 октября 2018 года. Бой проходил в Лас-Вегасе, Хабиб победил досрочно: россиянин применил удушающий приём и вынудил противника сдаться. После боя Нурмагомедов стал инициатором массовой драки, из-за которой получил дисквалификацию.

Россиянин заявил, что больше не хочет драться в Вегасе. Если там будут проходить крупные соревнования, Нурмагомедов намерен посетить их в качестве зрителя. «То, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе», — сказал спортсмен.