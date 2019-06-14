Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель выразил мнение, что бой между британцем Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уайлдером не состоится.

Валькарсель уверен, что джошуа не будет драться с Уайлдером после того, как потерпел поражение от Энди Руиса. «Про бой Джошуа — Уайлдер можно забыть, ему не бывать», — сказал глава WBO, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». Специалист добавил, что хотел бы увидеть реванш между Джошуа и Руисом.

Напомним, мексиканский боксер Энди Руис-младший одержал победу над Энтони Джошуа. Бой за титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версии четырех федераций прошел в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Поражение от Руиса стало первым для Джошуа в карьере боксера, до этого поединка британец одержал 22 победы.