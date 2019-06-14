Появились новые подробности трагедии, произошедшей в семье экс-голкипера петербургского СКА Максима Соколова.

Как сообщают СМИ, младший сын Соколова на допросе сообщил, что его брат Максим готовил ритуальное убийство всей семьи. Мальчик сообщил, что Максим вошел в его комнату с кухонным ножом в руках. 15-летний подросток находился на диване, когда старший брат начал его душить, а затем попытался ударить ножом.

Мальчику удалось оказать сопротивление — выбить нож ногой — и выбежать во двор, чтобы позвать на помощь соседей. Вернувшись с соседом, мальчик обнаружил свою мать Ирину Соколову убитой. Подросток отметил, что о ритуальном убийстве семьи Максим заговорил ещё неделю назад.

Напомним, Максим Соколов-старший работает в СКА тренером вратарей. 20 лет назад он выступал за СКА и был одним из лучших голкиперов Суперлиги.