В первой пятерке футбольных чемпионатов не изменился ни один чемпион, но это не значит, что в завершившемся спортивном сезоне не было неожиданных победителей. Nevasport рассказывает о пяти самых внезапных.

Футбол, чемпионат Греции, ПАОК

Клуб из города Салоники не становился первым в греческой Суперлиге 34 года, с сезона 1984/1985. ПАОК окончательно показал, что эра гегемонии «Олимпиакоса» закончилась: в прошлом году серию из семи чемпионств пирейцев подряд прервал АЕК. Наверняка грустно Юрию Лодыгину, который приходил в «Олимпиакос» за золотом, а добыл лишь серебро. Ключевыми игроками чемпионского ПАОКа был небезызвестный Виейринья, который попылил в Бундеслиге, а также поигравшие в РПЛ Понтус Вернблум и Маурисио. Первый выступал за ЦСКА, второй — за «Терек» и «Зенит». Кроме того, большой вклад в золото внесли два укаринца — Евгений Хачериди и Евгений Шахов.

Хоккей, чемпионат мира, сборная Финляндии

На чемпионате мира было два безусловных фаворита — сборные России и Канады, но все же в наших парней весь мир верил побольше, учитывая сумасшедший состав, в котором не было слабых мест. Россияне дошли до полуфинала почти без проблем, а там столкнулись с тягучими финнами, которые навязали скучную и грязную игру. В итоге сборная России не смогла забить, но пропустила, Финляндия вышла в финал и там таким же образом расправилась с канадцами. Но и в этой сборной есть герои. Главный — Марко Анттила из «Йокерита». Капитан сборной несколько лет назад играл в ВХЛ, а теперь поднимает кубок над головой, это ли не сказка?

Хоккей, Кубок Стэнли, «Сент-Луис Блюз»

Для команды этот кубок стал первым в истории, болельщики ждали трофей 52 года, это 11-й показатель. К слову, на десятом месте идет петербургский СКА, который не мог стать чемпионом 69 лет с даты основания. «Блюз» удивили всех по-настоящему: в регулярном чемпионате они шли на последнем месте, но пробились в плей-офф, вынесли «Виннипег», «Даллас» и «Сан-Хосе», а в финале оказались мощнее «Бостона». Главные герои команды, помимо дорогим нашему сердцу Тарасенко и Барбашева, это Райан О’Райлли и голкипер Джордан Биннингтон.

Баскетбол, НБА, «Торонто Рапторс»

Все ждали, что «Голден Стейт» станет чемпионом в третий раз подряд, но это было бы уже слишком. Да, «Торонто» показывает не самую зрелищную игру, как, впрочем, и сборная Финляндии с «Сент-Луисом». «Голден Стейт» был обескровлен травмой Дюранта, а у «Торонто» далеко не все получалось, но наличие Кавая сыграло большую роль, когда как Лоури мало чем помог. Это чемпионство — первое для «Рапторс» и вообще для клуба из Канады. Возможно, такое событие даст новый толчок развития канадскому баскетболу.

Волейбол, российская Суперлига, «Кузбасс»

Кемеровчане вдохнули жизнь в душную комнату под названием «российский волейбол», в которой уже много лет сидит один казанский «Зенит», а рядом с ним всем мало места. «Кузбасс» под руководством главного тренера сборной России Туомаса Саммельвуо просто взял и вынес казанцев в финальной серии, дав понять, что как в чемпионате, так и в «Зените» грядут большие перемены. Будем надеяться, что теперь-то уж чемпионы будут сменяться почаще, а не как с «Белогорьем» шесть лет назад.