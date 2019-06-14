Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду Илья Авербух рассказал о том, что в начале своей карьеры катался в паре с Этери Тутберидзе.

«Мы с Этери даже катались в паре! — сказал Авербух в интервью YouTybe-каналу Елены Родиной. — Правда, уже тогда она была выше меня». Хореограф пошутил, что Тутберидзе до сих пор припоминает ему, как он отказался с ней кататься.

Напомним, Авербух выступал в паре с Ириной Лобачевой. На Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити дуэт занял второе место, пропустив вперед французов Марину Асинисину и Гвендаля Пейзера. В настоящее время Авербух является хореографом и постановщиком ледовых шоу. В новом сезоне он будет сотрудничать с Евгенией Медведевой и Елизаветой Туктамышевой, которым ставит новые программы.