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  • 14:13,  14 июня 2019
Волейбол
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Волейбол, Лига наций. Прямая трансляция матча Россия — Польша

Российская сборная по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley
Российская сборная по волейболу. Фото со страницы ВКонтакте russiamensvolley

В Иране стартует третий тур предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборной России предстоит сыграть с командой Польши. Матч состоится сегодня, 14 июня, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

На данный момент сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице, Польша идет на седьмом месте. В предыдущем туре подопечные Туомаса Саммелвуо одержали три победы подряд — над Италией, Америкой и Португалией.

В первом туре соревнований россияне потерпели одно поражение — от Франции. Во втором и третьем матчах команда Саммелвуо  обыграла Сербию и Японию.

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, они встречаются по принципу «каждая с каждой» по туровой системе.

Текст:  Ирина Красько
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