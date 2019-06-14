Волейбол, Лига наций. Прямая трансляция матча Россия — Польша

В Иране стартует третий тур предварительного этапа волейбольной Лиги наций среди мужских команд. Сборной России предстоит сыграть с командой Польши. Матч состоится сегодня, 14 июня, и начнётся в 14:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

На данный момент сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице, Польша идет на седьмом месте. В предыдущем туре подопечные Туомаса Саммелвуо одержали три победы подряд — над Италией, Америкой и Португалией.

В первом туре соревнований россияне потерпели одно поражение — от Франции. Во втором и третьем матчах команда Саммелвуо обыграла Сербию и Японию.