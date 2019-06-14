Россия начала матч с Польшей в волейбольной Лиге наций

В Урмии (Иран) на стадионе «Аль-Гадир Спортс Комплекс» стартовал волейбольный матч между сборными России и Польши. Игра проходит в рамках третьего тура предварительного этапа Лиги наций среди мужских команд.

Сборная России уже приняла участие в шести матчах турнира. Команда Туомаса Саммелвуо начала выступление в Лиге наций с поражения, уступив Франции в стартовом матче первого тура. Однако затем россияне выиграли пять матчей подряд: у Сербии и Японии в первом туре, У Португалии, США и Италии — во втором.

На данный момент российская команда идёт на четвертой строчке турнирной таблицы, Польша — на седьмой. Команды борются за выход в «финал шести».

В предварительном этапе Лиги наций принимают участие шестнадцать команд, они встречаются по принципу «каждая с каждой» по туровой системе.