Бельгийский полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар сообщил, что хотел бы играть в одной команде с французами Килианом Мбаппе и Полем Погба.

Игрок имел в виду, что был бы рад их трансферам в «Реал». » Я пришел играть с лучшими, — сказал Азар, слова которого приводит Goal.com. — Это правда, что мы хотим играть с лучшими, но я не решаю такие вещи».

Напомним, вчера, 13 июня, состоялась презентация Азара в качестве игрока «Реала». На мероприятие пришли около 50 тысяч болельщиков. Трансфер бельгийца обошелся мадридцам в 100 миллионов евро, контракт будет действовать на протяжении пяти сезонов.

Также стало известно, что Лука Модрич не захотел отдавать Азару десятый номер. Скорее всего, игрок будет выступать под номером 7, который раньше принадлежал Криштиану Роналду.