Представители Российской Премьер-Лиги обсудили проект реформирования еврокубковых турниров УЕФА.

Предполагается, что с 2024 года в Лиге чемпионов увеличится количество матчей, так как клубы будут разбиты на 4 группы по 8 команд. 24 лучшие команды смогут сохранить своё место на турнире на следующий сезон.

По мнению представителей РПЛ, такая реформа негативно повлияет на календарь чемпионата России и сделает его менее конкурентоспособным. «Также предлагаемый формат и критерии квалификации в обновленные турниры могут нанести ущерб всем европейским лигам», — говорится на сайте РПЛ.

«Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным, — гласит сообщение. — Любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования».

Клубы РПЛ единогласно выступили против обсуждаемого проекта.