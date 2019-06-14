В ближайшие выходные в Санкт-Петербурге намечается празднование Всероссийского Олимпийского дня. Однако, помимо торжества, болельщиков ждут и другие спортивные мероприятия: например, ледовое шоу Ильи Авербуха, соревнования по велотреку и катание на коньках. Самое интересное в эти выходные — в подборке от Nevasport.

Ледовое шоу «Кармен» Ильи Авербуха

Когда: 15 и 16 июня

Где: СК «Юбилейный»

В Санкт-Петербурге начинаются гастроли ледового шоу Ильи Авербуха «Кармен». Ранее постановщик уже приоткрыл завесу тайны и сообщил, кто будет исполнять главные роли: в образе Кармен на льду появится Маргарита Дробязко, тореадором станет олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Показы шоу будут проходить ежедневно с 15 по 22 июня в ДС «Юбилейный». Организаторы обещают, что действо будет сопровождаться яркими спецэффектами. А для зрителей, пришедших в испанских костюмах, 15 числа разрешат бесплатный вход.

Олимпийский день

Когда: 16 июня

Где: Физкультурно-оздоровительный лагерь «Луч»

В Петербурге пройдет спортивный праздник, который посвящен XXX Всероссийскому Олимпийскому дню. Мероприятие состоится 16 июня к 11:00 в физкультурно-оздоровительном лагере «Луч», расположенном в поселке Серово, на улице Лесной, 9, литера А. В качестве гостей на празднике окажутся председатель петербургского комитета по физической культуре и спорту, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх, председатель петербургского Олимпийского совета Юрий Авдеев и легендарные олимпийцы. в программу включены «веселые старты» для всех желающих.

Первенство России по велоспорту

Когда: 14-19 июня

Где: Велотрек на Крестовском

В предстоящую субботу на Олимпийском велотреке ЛОКОСФИНКС стартует Первенство России, включающее в себя темповые и спринтерские гонки. От станции метро Крестовский остров каждые полчаса будет курсировать бесплатный автобус. Вход на соревнования будет свободным для зрителей.

Турнир по мини-футболу

Когда: 15 июня

Где: Nova Arena

В субботу, 15 июня, NOVA ARENА празднует день рождения. В честь торжества на стадионе состоится открытый турнир по мини-футболу, посетить который сможет каждый. Мероприятие начнётся в 15:00. Как сообщают организаторы, посетителей ждут зрелищные футбольные матчи, интерактивные зоны и ценные подарки. Также отмечается, что на празднике будут присутствовать именитые гости.

Массовые катания в Курортном районе

Когда: 15-16 июня

Где: Крытый спортивный каток им. Всеволода Боброва

Центр спорта Курортного района приглашает всех желающих посетить массовые катания на крытом катке им. Всеволода Боброва. В субботу, 15 июня, состоятся два часовых сеанса: в 18:45 и в 20:00. В воскресенье посетителей ждёт четыре сеанса: в 12:00, 13:15, 14:30 и 15:45. На мероприятие нужно записываться заранее.